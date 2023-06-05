Лавров заявил о провале планов Запада по разделению Украины и России

Антироссийским планам западных стран не суждено сбыться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, не исполнится и намерение Запада по разделению России и Украины. Об этом он сообщил в ходе визита на 201-ю российскую военную базу.

"[Киев] "вскармливался" Соединёнными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать всё, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией. У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться", — уверен Лавров.

Вместе с этим он подчеркнул, что Европа выбрала путь войны с Россией и теперь Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами".

"Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего", — заметил Лавров.