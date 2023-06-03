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3 июня, 09:06

Лавров: Запад стремится поссорить братские народы России и Белоруссии

Запад стремится рассорить Россию и Белоруссию, воспрепятствовав укреплению Союзного государства. Об этом сказано в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков.

Министр отметил, что коллективный Запад продолжает пытаться цинично фальсифицировать историю, переписывать учебники, передёргивать и искажать факты, сносить памятники.

"Цель очевидна посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчёте не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства", говорится в заявлении Лаврова.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Союзное государство на порядок более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС. Он отметил широкие перспективы дальнейшего развития объединения.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
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