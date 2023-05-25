Песков назвал Союзное государство более продвинутым объединением, чем ЕврАзЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Союзное государство на порядок более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС. Такое мнение он озвучил в беседе с журналистами в четверг, комментируя вчерашнее заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что даже ядерное оружие у Москвы и Минска одно на двоих.

"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия – Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС", — подчеркнул Песков.