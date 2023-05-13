Генсек Союзного государства пояснил, почему Россия и Белоруссия начали сближаться

Мнение ряда экспертов, особенно западных, о том, что именно санкционное давление подтолкнуло Минск и Москву к интеграции, не соответствует действительности. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"На мой взгляд, это ложный посыл", — подчеркнул он на Петербургском международном юридическом форуме.

Мезенцев отметил, что Минск и Москва близко подошли к готовности парламентариев обсуждать сближение законодательства двух стран. Политик напомнил: союзный договор был сформирован более 20 лет назад.

"Понятно, что законодательство является в том числе ответом на вызовы и угрозы, которые стоят перед сегодняшним днём", — добавил он, отметив, что это не главный аспект интеграции.

По словам Мезенцева, СГ является уникальным межгосударственным интеграционным объединением, при котором страны-участницы сохраняют суверенитет и независимость. И истоки нынешних интеграционных процессов находятся на самом деле в подписанном в своё время договоре о создании Союзного государства.