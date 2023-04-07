Песков: Концепцию безопасности Союзного государства подготовят оперативно

РФ и Белоруссия подготовят Концепцию безопасности Союзного государства достаточно оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на это действительно потребуется время.

"[Документ] будет готовиться в максимально сжатые сроки", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.