Песков: Концепцию безопасности Союзного государства подготовят оперативно
РФ и Белоруссия подготовят Концепцию безопасности Союзного государства достаточно оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на это действительно потребуется время.
"[Документ] будет готовиться в максимально сжатые сроки", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее Лайф писал, что планы по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии соответствуют российской ядерной доктрине и не требуют её пересмотра. Об этом также проинформировал Дмитрий Песков.
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