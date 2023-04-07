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7 апреля, 10:07

Песков: Концепцию безопасности Союзного государства подготовят оперативно

РФ и Белоруссия подготовят Концепцию безопасности Союзного государства достаточно оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на это действительно потребуется время.

"[Документ] будет готовиться в максимально сжатые сроки", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков заявил: Россия не может дать Белоруссию в обиду

Песков заявил: Россия не может дать Белоруссию в обиду

Ранее Лайф писал, что планы по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии соответствуют российской ядерной доктрине и не требуют её пересмотра. Об этом также проинформировал Дмитрий Песков.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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