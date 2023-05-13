Указом Зеленского Украина вышла из двух договоров с РФ и Белоруссией
Зеленский подписал указ о выходе Украины из двух договоров с РФ и Белоруссией
Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
"Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве", — говорится в документе.
Киев также прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ был подписан в августе 1994 года в Одессе.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
t.me / Владимир Зеленский