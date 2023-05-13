Указом Зеленского Украина вышла из двух договоров с РФ и Белоруссией

Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов государственной границы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Постановляю выйти из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписанного 15 апреля 1994 года в Москве", — говорится в документе.

Киев также прекратил действие соглашения с Москвой о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ был подписан в августе 1994 года в Одессе.