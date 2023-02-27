Боррель подвёл неутешительные итоги сессии Генассамблеи ООН
Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на Россию и напряжённость между КНР и США
В мире отсутствует единство и накапливаются кризисы. Такой вывод сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк, где прошла сессия Генассамблеи ООН, посвящённая ситуации на Украине.
"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН — это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства", — написал дипломат в "Твиттере".
Боррель указал на российскую спецоперацию на Украине, а также на напряжённость в отношениях между Китаем и США, которые "рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком". При этом глава евродипломатии заявил, что многие государства в мире "видят потенциал в усилении роли ЕС". Эти страны отдают предпочтение Евросоюзу как противовесу Китаю, а также видят в организации более надёжного партнёра, чем США. Боррель напомнил, что "ни один другой партнёр не предлагает более систематическую поддержку работе ООН", чем ЕС.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России, согласно которому в чёрный список попало 121 физическое и юридическое лицо из РФ.
Twitter / Josep Borrell Fontelles