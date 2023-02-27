Боррель подвёл неутешительные итоги сессии Генассамблеи ООН

"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН — это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства", — написал дипломат в "Твиттере".

Боррель указал на российскую спецоперацию на Украине, а также на напряжённость в отношениях между Китаем и США, которые "рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком". При этом глава евродипломатии заявил, что многие государства в мире "видят потенциал в усилении роли ЕС". Эти страны отдают предпочтение Евросоюзу как противовесу Китаю, а также видят в организации более надёжного партнёра, чем США. Боррель напомнил, что "ни один другой партнёр не предлагает более систематическую поддержку работе ООН", чем ЕС.