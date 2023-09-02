Регион

Уведомления отключены

2 сентября, 15:44

Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 19 по 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"5 сентября начнёт свою работу 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи", говорится в опубликованном сообщении.

Также глава внешнеполитического ведомства примет участие "в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий", в том числе по линии Совета Безопасности всемирной организации, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского

На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского

Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Ещё в конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие, делегацию нашей страны возглавит Сергей Лавров.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • ООН
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров