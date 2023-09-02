Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 19 по 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"5 сентября начнёт свою работу 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел России. Сергей Викторович Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи", — говорится в опубликованном сообщении.

Также глава внешнеполитического ведомства примет участие "в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий", в том числе по линии Совета Безопасности всемирной организации, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.