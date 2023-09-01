На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, запланированное на 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Об этом на пресс-конференции сообщил постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа.

"Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", — сказал Ходжа, добавив, что 20 сентября выпадает на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Согласно предварительному графику, главой российской делегации будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В неделе высокого уровня ГА ООН также ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.