На СБ ООН по Украине хотят позвать Байдена, Лаврова и Зеленского
Постпред Ходжа: Заседание СБ ООН по Украине пройдёт на уровне глав делегаций
Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, запланированное на 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Об этом на пресс-конференции сообщил постпред председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа.
"Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций", — сказал Ходжа, добавив, что 20 сентября выпадает на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Согласно предварительному графику, главой российской делегации будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В неделе высокого уровня ГА ООН также ожидается участие Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Напомним, ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщается в сентябрьской программе работы Совбеза. Председательствовать в этом месяце будет Албания.
ТАСС / AP / Seth Wenig