СБ ООН анонсировал дебаты по Украине на высоком уровне 20 сентября

Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщается в сентябрьской программе работы Совбеза.

Председательствовать в этом месяце будет Албания. Тема мероприятия "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины".

Ожидается, что дебаты пройдут на высоком уровне. Пока не ясно, будет ли приглашён украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Украина использует террористические методы, как это делает ИГИЛ*. Как отметил российский дипломат, на Украине запрещается каноническая Церковь. Там захватывают храмы, оскверняют святыни и преследуют духовенство за его веру и принципы.