Небензя сравнил Украину с ИГИЛ* из-за террористических методов
Украина использует террористические методы, как это делает ИГИЛ*. С таким заявлением выступил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
"А какое ещё государство, кроме небезызвестного исламского ("Исламское государство"*, ИГИЛ*. — Прим. Лайфа), открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втёмную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Много ли в мире таких государств?" — задал он риторический вопрос в ходе выступления на заседании СБ ООН по Украине.
Как отметил российский дипломат, на Украине запрещается каноническая Церковь. Там захватывают храмы, оскверняют святыни и преследуют духовенство за его веру и принципы.
Ранее Лайф писал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего разрушилось два автомобильных пролёта. Президент РФ заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Российские следователи подтвердили причастность Киева к теракту. Организатором взрыва назывался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. А глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично руководил подрывом.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / АР / Yuki Iwamura