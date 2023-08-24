Небензя сравнил Украину с ИГИЛ* из-за террористических методов

"А какое ещё государство, кроме небезызвестного исламского ("Исламское государство"*, ИГИЛ*. — Прим. Лайфа), открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втёмную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Много ли в мире таких государств?" — задал он риторический вопрос в ходе выступления на заседании СБ ООН по Украине.