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24 августа, 09:42

Украинскую актрису из ролика в стиле ИГИЛ* объявили в розыск

МВД объявило актрису Курилец в розыск за призывы к насилию над россиянами

<p>Кадр из украинского ролика. Фото © Telegram / "Война с фейками"</p>

Кадр из украинского ролика. Фото © Telegram / "Война с фейками"

Украинская актриса Адрианна Курилец, которая ранее стала фигуранткой уголовного дела за призывы к насилию над российскими военными, теперь объявлена в розыск. Это следует из базы розыска Министерства внутренних дел России.

"Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК", сказано в базе ведомства.

Напомним, весной 2022 года на Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. Актриса Адрианна Курилец совершала там постановочную расправу в стиле террористов ИГИЛ*: с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме. Этому предшествовала адресованная россиянам речь. На Курилец в России завели уголовное дело.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Андрей Григорьев
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