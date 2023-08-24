Украинскую актрису из ролика в стиле ИГИЛ* объявили в розыск

Украинская актриса Адрианна Курилец, которая ранее стала фигуранткой уголовного дела за призывы к насилию над российскими военными, теперь объявлена в розыск. Это следует из базы розыска Министерства внутренних дел России.

Напомним, весной 2022 года на Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. Актриса Адрианна Курилец совершала там постановочную расправу в стиле террористов ИГИЛ*: с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме. Этому предшествовала адресованная россиянам речь. На Курилец в России завели уголовное дело.