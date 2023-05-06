На актрису с Украины завели дело из-за видео с "казнью" российского солдата

Российские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, призывавшей в видео убивать военных России. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Речь идёт о социальной рекламе, в котором Курилец озвучивала экстремистские высказывания и с улыбкой перерезала серпом горло мужчине в военной форме. Видео было опубликовано ещё в апреле 2022 года. Ролик был создан наподобие тех, которые публиковали боевики ИГИЛ*.

"В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку", — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что с героизацией нацизма на Украине усилились меры также по изменению сознания граждан и формированию враждебного отношения к русскоязычному населению. По словам главы СКР, в Незалежной на протяжении нескольких лет проводилась русофобская политика, разжигалась межнациональная рознь, а вместе с тем ущемлялись права русскоязычных людей. Аналогичная ситуация происходит и в Латвии, где власти запретили праздновать 9 Мая.

Ранее Бастрыкин заявил, что ВСУ убивают жителей из-за незнания украинского и для развлечения. Причиной расправ также становится исполнение преступных приказов. Так, например, украинский военный убил 72-летнего жителя Мариуполя, а его тело спрятал.