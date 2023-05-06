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6 мая, 10:43

Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва машины с Прилепиным

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля, в котором передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьёй. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России", — сказано в публикации.

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Ранее Лайф писал о том, что днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Этот факт подтвердили в МВД. Предварительно, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". Об этом же заявил и глава Нижегородской области. В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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