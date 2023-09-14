Зеленский в ООН может сесть за один стол с представителем России
Politico: На заседании в ООН Зеленский сядет за один стол с представителем РФ
Президент Украины Владимир Зеленский может сесть с представителем России за один стол на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится уже на следующей неделе, пишет Politico.
Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник правительства Украины, глава Незалежной не теряет надежды получить поддержку союзников на Генассамблее организации, а также на встречах с лидерами мировых стран.
"Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", — говорится в материале.
Напомним, заседание Генассамблеи ООН пройдёт с 19 по 26 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. Ещё в июле сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие. Вместе него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров и выступит на дискуссии.
ТАСС / AP / Petros Giannakouris