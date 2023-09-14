Зеленский в ООН может сесть за один стол с представителем России

Президент Украины Владимир Зеленский может сесть с представителем России за один стол на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится уже на следующей неделе, пишет Politico.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник правительства Украины, глава Незалежной не теряет надежды получить поддержку союзников на Генассамблее организации, а также на встречах с лидерами мировых стран.

"Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", — говорится в материале.