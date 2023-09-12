Подоляк назвал ООН пиар-конторой по зарабатыванию денег "на хорошую старость"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал ООН, назвав её организацией "по зарабатыванию денег на хорошую старость". По его словам, Украина не сможет добиться от её представителей чётких оценок и желания вести юридическую борьбу с Россией из-за собственной бессмысленности.
"На самом деле ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", — заявил он в эфире YouTube-шоу "Власть vs Влащенко".
Украинский политик также назвал МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International фиктивными организациями. По словам Подоляка, они вызывают негативные эмоции и "засоряют сознание абсолютно мусорными оценками", а если бы их не было, ряд вопросов можно было бы решить намного быстрее.
Ранее в офисе Владимира Зеленского уже объявляли ООН фиктивной организацией. Советник Михаил Подоляк отмечал, что выступления главы Незалежной на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН никак не повлияют на позицию организации. Чиновник назвал организацию иллюзией, поскольку она ни на что не влияет.
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