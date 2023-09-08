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8 сентября, 16:21

В офисе Зеленского объявили ООН фиктивной организацией

Подоляк признал, что речи Зеленского в ООН никак не изменят её позиции

Выступления президента Незалежной Владимира Зеленского на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН никак не повлияют на позицию организации, признал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский рассматривает площадки как возможность пообщаться с мировыми СМИ.

"Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. Там будет сконцентрировано внимание многих мировых медиа <...>. Это не приведёт к тому, что там будет какое-либо существенное изменение в позиции самой ООН", признал он в интервью одному из украинских телеканалов.

Подоляк отметил, что Зеленский жёстко и верно расставит там акценты, которые должны будут "один-три дня доминировать в глобальных медиа". Именно это, указал он, — "единственное, для чего можно использовать площадку под названием ООН". Чиновник назвал организацию фиктивной и иллюзией, так как она ни на что не влияет.

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Напомним, заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоятся в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ещё в конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин не посетит мероприятие. Вместо него нашу страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который, в частности, выступит на общеполитической дискуссии.

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Getty Images / Dursun Aydemir

Матвей Константинов
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