В офисе Зеленского объявили ООН фиктивной организацией

Выступления президента Незалежной Владимира Зеленского на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН никак не повлияют на позицию организации, признал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Зеленский рассматривает площадки как возможность пообщаться с мировыми СМИ.

"Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. Там будет сконцентрировано внимание многих мировых медиа <...>. Это не приведёт к тому, что там будет какое-либо существенное изменение в позиции самой ООН", — признал он в интервью одному из украинских телеканалов.