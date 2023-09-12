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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 10:02
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В офисе Зеленского позволили себе оскорбить Китай и Индию из-за России

Подоляк назвал Индию и Китай "интеллектуально не развитыми" из-за поддержки СВО

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Индия и Китай не способны к анализу собственных политических шагов, так как интеллектуально не развиты. Об этом чиновник заявил украинскому изданию "Новое издание".

"В чём проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению", — отметил он.

Подоляк заметил, что хотя Индия "уже ездит по поверхности Луны", но это ни о чём не говорит, ведь там якобы не понимают ничего в геополитике и современном мире. По его мнению, эти государства, а также Турция, зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах.

Офис Зеленского объявил папу римского "пророссийским" и отказался от помощи Ватикана
Офис Зеленского объявил папу римского "пророссийским" и отказался от помощи Ватикана

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк признал, что выступления президента Незалежной Владимира Зеленского на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН никак не повлияют на позицию организации.

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ТАСС / POOL / Александр Кряжев

Татьяна Миссуми
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