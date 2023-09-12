В офисе Зеленского позволили себе оскорбить Китай и Индию из-за России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Индия и Китай не способны к анализу собственных политических шагов, так как интеллектуально не развиты. Об этом чиновник заявил украинскому изданию "Новое издание".

"В чём проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению", — отметил он.

Подоляк заметил, что хотя Индия "уже ездит по поверхности Луны", но это ни о чём не говорит, ведь там якобы не понимают ничего в геополитике и современном мире. По его мнению, эти государства, а также Турция, зарабатывают на украинском конфликте, прикрываясь красивой фразой о национальных интересах.