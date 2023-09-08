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8 сентября, 11:29

Офис Зеленского объявил папу римского "пророссийским" и отказался от помощи Ватикана

Подоляк высказался против посредничества Ватикана из-за "пророссийского" папы

<p>Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool</p>

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool

Ватикан не может быть посредником в вопросах урегулирования украинского конфликта, потому что папа римский Франциск занимает пророссийскую позицию. Об этом сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал".

"Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введёт в заблуждение Украину или справедливость", — отметил он.

Подоляк обвинил Франциска в том, что тот якобы постоянно и открыто поддерживает Россию. По его мнению, это обнуляет даже небольшую возможность посредничества Ватикана, а своим принятием позиции Москвы понтифик губит репутацию Святого престола.

Ватикан нужен Украине лишь в контексте борьбы с Россией, заявил публицист

Ватикан нужен Украине лишь в контексте борьбы с Россией, заявил публицист

Напомним, ещё в мае украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя план Ватикана по урегулированию конфликта, заявил, что Киеву не нужны посредники. При этом киевские власти не раз обвиняли папу римского в пророссийской позиции. Так, в МИД Украины осудили речь понтифика и назвали её империалистической пропагандой за то, что папа позволил себе вступиться за русскую культуру и назвал россиян наследниками великой, просвещённой империи.

Татьяна Миссуми
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