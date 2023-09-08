Офис Зеленского объявил папу римского "пророссийским" и отказался от помощи Ватикана

Ватикан не может быть посредником в вопросах урегулирования украинского конфликта, потому что папа римский Франциск занимает пророссийскую позицию. Об этом сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал".

"Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введёт в заблуждение Украину или справедливость", — отметил он.