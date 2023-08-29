Слова папы римского Франциска о "великой матушке России" вызвали на Украине истерику

Папа римский Франциск оказался объектом жёсткой критики на Украине за слова о "величии России", пишет The Hill. Речь, которая вызвала такой переполох, была произнесена понтификом на Всероссийской встрече католической молодёжи в минувшую пятницу. В ней глава Святого престола призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю.

"Вы наследники великой России, её святых, её правителей, Петра I, Екатерины II, наследники той империи — великой, просвещённой, большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперёд с этим", — обратился папа Франциск к молодым российским католикам.

Эта речь, которую процитировали многие европейские СМИ, вызвала на Украине подлинную истерику. Так, официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, не выбирая выражений, назвал её империалистической пропагандой. А некоторые украинские журналисты и вовсе опровергли содержание выступления, то ссылаясь на ошибки перевода, то утверждая, что ничего подобного понтифик о России не говорил.