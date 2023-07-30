Папа римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки
Папа римский Франциск обратился к "своим братьям" и российским властям с призывом к возвращению в зерновую сделку. Заявление он сделал во время традиционной проповеди в воскресенье.
"Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к Черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", — сказал понтифик.
Москва вышла из зерновой сделки 18 июля. Причиной такого решения стало полное игнорирование российской части документа. Кроме того, наша сторона также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле заявили, что главным условием для возобновления сделки является выполнение всех обещаний её участниками. При этом, как заметил президент РФ Владимир Путин, ещё ни одно из этих обещаний не было выполнено. Глава государства также указал, что свыше 70% грузов с Украины в ходе сделки поступило в богатые страны.
ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI