Папа римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Папа римский Франциск обратился к "своим братьям" и российским властям с призывом к возвращению в зерновую сделку. Заявление он сделал во время традиционной проповеди в воскресенье.

"Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к Черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", — сказал понтифик.