Украинцы осудили папу римского за молитву о мире

Украинские активисты, которые присутствовали на Всемирном дне молодёжи в португальском городе Фатима, осудили молитву папы римского Франциска за мир. Об этом сообщает The New York Times.

До этого мероприятия понтифик обещал помолиться за мир на Украине во время празднования Дня молодёжи. На фестивале он подошёл к городской святыне и тихо прочитал слова молитвы, что не устроило украинцев. Некоторые из них заявили, что о конфликте нужно кричать, а не замалчивать его.

"Мало просто слушать, ему нужно что-то делать", — сказал один из активистов с Украины.