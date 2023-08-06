Украинцы осудили папу римского за молитву о мире
NYT: Украинские активисты осудили молитву папы римского за мир
Украинские активисты, которые присутствовали на Всемирном дне молодёжи в португальском городе Фатима, осудили молитву папы римского Франциска за мир. Об этом сообщает The New York Times.
До этого мероприятия понтифик обещал помолиться за мир на Украине во время празднования Дня молодёжи. На фестивале он подошёл к городской святыне и тихо прочитал слова молитвы, что не устроило украинцев. Некоторые из них заявили, что о конфликте нужно кричать, а не замалчивать его.
"Мало просто слушать, ему нужно что-то делать", — сказал один из активистов с Украины.
В Ватикане же после всего отметили, что понтифик просто помолился за мир в странах, где в данный момент идут боевые действия.
Напомним, ранее папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который посетил Киев и Москву.
Shutterstock