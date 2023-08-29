Папу римского Франциска жёстко раскритиковали на Украине за слова о "великой матушке России". Однако понтифик в последнее время уже вызывал негодование в Киеве.

Так, ранее мирные инициативы папы римского по Украине возмутили киевский режим, несмотря на то, что одним из его "китов" является униатский грекокатолицизм, заявил руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков. По его словам, Ватикан нужен украинским властям "только в контексте их борьбы против истинного православия и русской Церкви".

"В реальности их униатство — это тоже часть русофобской идеологии, а потому не подразумевает возможности компромисса с русскими. Нынешний же понтифик, известный своими актёрскими способностями, просто любит играть в заиньку-пацифиста, пытающегося примирить всех и вся, включая содомские грехи с добродетелями", — подчеркнул Тюренков.