Ватикан нужен Украине лишь в контексте борьбы с Россией, заявил публицист
Публицист Тюренков оценил слова папы римского о "великой матушке России"
Папу римского Франциска жёстко раскритиковали на Украине за слова о "великой матушке России". Однако понтифик в последнее время уже вызывал негодование в Киеве.
Так, ранее мирные инициативы папы римского по Украине возмутили киевский режим, несмотря на то, что одним из его "китов" является униатский грекокатолицизм, заявил руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков. По его словам, Ватикан нужен украинским властям "только в контексте их борьбы против истинного православия и русской Церкви".
"В реальности их униатство — это тоже часть русофобской идеологии, а потому не подразумевает возможности компромисса с русскими. Нынешний же понтифик, известный своими актёрскими способностями, просто любит играть в заиньку-пацифиста, пытающегося примирить всех и вся, включая содомские грехи с добродетелями", — подчеркнул Тюренков.
Как сообщалось ранее, 25 августа папа римский Франциск заявил в ходе Всероссийской встречи католической молодёжи, что молодое поколение — наследники великой, просвещённой империи. Он призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю. Однако в МИД Украины осудили речь понтифика. В Киеве назвали её "империалистической пропагандой". А в Кремле сообщили, что папа римский Франциск знает историю России, которая имеет глубокие корни. И его слова о наследии нашей великой страны звучат в унисон с позицией российских властей и народа.
Getty Images / Franco Origlia