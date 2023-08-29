Ватикан объяснился перед Киевом за слова папы римского о великой матушке-России
В Ватикане опровергли империалистический характер слов папы римского о России
Пресс-служба Ватикана после заявления папы римского Франциска о великой матушке-России, которое так разгневало Украину, решила объясниться. Там заверили, что во время разговора с российскими католиками понтифик не призывал восхвалять "империалистические логики" государственных деятелей, которых он упомянул.
"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать всё, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов", — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе добавили, что понтифик упомянул Петра I и Екатерину II в качестве ориентиров конкретных исторических периодов и безотносительно к тому, что они носили императорский титул.
Напомним, 25 августа папа римский Франциск заявил в ходе Всероссийской встречи католической молодёжи, что молодое поколение — наследники великой, просвещённой империи. Он призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю. Однако МИД Украины осудил речь понтифика, назвав её "империалистической пропагандой".
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