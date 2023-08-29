Ватикан объяснился перед Киевом за слова папы римского о великой матушке-России

Пресс-служба Ватикана после заявления папы римского Франциска о великой матушке-России, которое так разгневало Украину, решила объясниться. Там заверили, что во время разговора с российскими католиками понтифик не призывал восхвалять "империалистические логики" государственных деятелей, которых он упомянул.

"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать всё, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что понтифик упомянул Петра I и Екатерину II в качестве ориентиров конкретных исторических периодов и безотносительно к тому, что они носили императорский титул.