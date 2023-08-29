Папа римский Франциск знает историю России, которая имеет глубокие корни. И его слова о наследии нашей великой страны звучат в унисон с позицией российских властей и народа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что наследие России не ограничивается правителями Петром I и Екатериной II, оно на самом деле гораздо более давнее. И сегодня власти страны, общественные объединения, учителя и преподаватели занимаются тем, чтобы постоянно рассказывать об этом молодому поколению.

"И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма и весьма отрадно", — добавил пресс-секретарь президента РФ.