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29 августа, 09:38

В Кремле поприветствовали слова папы римского Франциска о наследии России

Песков: Слова папы Франциска о России звучат в унисон с позицией Москвы

Папа римский Франциск знает историю России, которая имеет глубокие корни. И его слова о наследии нашей великой страны звучат в унисон с позицией российских властей и народа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что наследие России не ограничивается правителями Петром I и Екатериной II, оно на самом деле гораздо более давнее. И сегодня власти страны, общественные объединения, учителя и преподаватели занимаются тем, чтобы постоянно рассказывать об этом молодому поколению.

"И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма и весьма отрадно", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Папа римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Папа римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

Напомним, 25 августа папа римский Франциск заявил в ходе Всероссийской встречи католической молодёжи, что молодое поколение — наследники великой, просвещённой империи. Он призвал участников мероприятия почитать культурное и духовное богатство своей страны и не забывать её историю. Однако МИД Украины осудил речь понтифика.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino

Александр Юнашев
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