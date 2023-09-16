В Госдуме предупредили о жесточайшем ответе РФ на удары по Крыму западными ракетами

В случае ударов западными ракетами по Крыму Россия должна дать жёсткий ответ и разорвать дипломатические отношения со странами, которые предоставили Киеву данные боеприпасы. Так считает депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

До этого командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук заявил о том, что ВСУ с помощью западных ракет нанесли удар по Крыму и Севастополю, после чего произошёл пожар "не на гражданском объекте".