Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили два пункта боепитания ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кстати, сегодня в ходе заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о потерях украинской стороны за сентябрь. По словам министра, с начала месяца противник лишился более 17 тысяч бойцов ВСУ и почти трёх тысяч единиц боевой техники, в том числе двух немецких танков Leopard и одного английского Challenger.