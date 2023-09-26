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Опубликовано 26 сентября 2023, 12:40

ВС РФ поразили два пункта боепитания ВСУ

МО РФ: Два пункта боепитания ВСУ уничтожены в Сумской и Харьковской областях

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили два пункта боепитания ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Кстати, сегодня в ходе заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о потерях украинской стороны за сентябрь. По словам министра, с начала месяца противник лишился более 17 тысяч бойцов ВСУ и почти трёх тысяч единиц боевой техники, в том числе двух немецких танков Leopard и одного английского Challenger.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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