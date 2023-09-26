Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, удар по нему нанесли самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.