Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, удар по нему нанесли самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.
А за прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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