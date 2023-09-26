Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 12:30

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, удар по нему нанесли самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

А за прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров