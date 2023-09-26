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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 12:30
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Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, удар по нему нанесли самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Кульбакино Николаевской области уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево
Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

А за прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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Андрей Бражников
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