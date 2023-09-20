Минобороны РФ подтвердило данные о первой добыче нового "Ланцета" — украинском МиГ-29

Российские силы за минувшие сутки нанесли удар с помощью беспилотника по аэродрому Долгинцево Днепропетровской области Украины, на котором дислоцировалась техника ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила сведения о боевом дебюте нового дрона "Ланцет", добычей которого стал истребитель.