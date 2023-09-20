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Опубликовано 20 сентября 2023, 11:33
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Минобороны РФ подтвердило данные о первой добыче нового "Ланцета" — украинском МиГ-29

МО РФ: Украинский МиГ-29 уничтожен ударом БПЛА на аэродроме Долгинцево

Российские силы за минувшие сутки нанесли удар с помощью беспилотника по аэродрому Долгинцево Днепропетровской области Украины, на котором дислоцировалась техника ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ подтвердила сведения о боевом дебюте нового дрона "Ланцет", добычей которого стал истребитель.

Украинский МиГ-29 уничтожен российским "Ланцетом" на аэродроме Долгинцево. Видео © t.me / Dnepro_Rub

"На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражён украинский истребитель МиГ-29", — пояснили в министерстве.

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О первых успехах обновлённого российского дрона-камикадзе "Ланцет" сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска столкнулись с серьёзными проблемами. Первой добычей беспилотника он назвал истребитель МиГ-29 на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога.

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Андрей Бражников
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