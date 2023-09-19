Украинский Су-25 сбит над Запорожьем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили украинский Су-25 в небе над Новопокровкой Запорожской области, а также перехватили 16 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом рассказали в Минобороны России.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что сбито 38 беспилотников вблизи населённых пунктов Нововодяное, Золотарёвка в ЛНР, Берестовое, Александровка, Евгеновка в ДНР, а также у Новомихайловки Запорожской области и Каиры Херсонской области.