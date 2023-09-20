В США забили тревогу из-за удара нового "Ланцета" по самолёту ВСУ

Украинские войска столкнулись с серьёзными проблемами, вызванными российскими беспилотниками, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он уверен, что новый дрон "Ланцет", имеющий дальность действия до 45 миль (72 километра), поразил истребитель МиГ-29 на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога, что выступило дебютом этой версии БПЛА.

Случившееся вызывает тревогу, ведь ВСУ придётся использовать более отдалённые от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолётов, указал журналист.