В США забили тревогу из-за удара нового "Ланцета" по самолёту ВСУ
Forbes: Удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом нового дрона "Ланцет"
Украинские войска столкнулись с серьёзными проблемами, вызванными российскими беспилотниками, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Он уверен, что новый дрон "Ланцет", имеющий дальность действия до 45 миль (72 километра), поразил истребитель МиГ-29 на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога, что выступило дебютом этой версии БПЛА.
Случившееся вызывает тревогу, ведь ВСУ придётся использовать более отдалённые от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолётов, указал журналист.
Ранее Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ "Ланцетом". Это произошло на Херсонском направлении.
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