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Опубликовано 12 сентября 2023, 23:48
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Назван самый манёвренный российский беспилотник

Полковник Кнутов назвал "Ланцет" мощнейшим российским беспилотником в зоне СВО

Обновлённый российский дрон "Ланцет" — самый манёвренный и мощный из всех БПЛА, используемых в зоне СВО. О его особенностях "Ленте.ру" рассказал военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, боевая часть беспилотника — пять килограммов, дальность полёта — 70 километров, он способен долго находиться в воздухе, благодаря чему уничтожает любую технику, попадающую в его объектив. Ни один танк, даже с самой современной динамической защитой, такую боевую часть не выдержит.

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"У "Ланцета" есть два Х-образных крыла, пока больше нет ни одного летательного аппарата подобного типа. Это позволяет ему маневрировать таким образом, что на радиолокаторах он выглядит как птица, он даже на какую-то долю секунды может зависать в воздухе, что ни один беспилотник самолётного типа не умеет делать. Он состоит из композитных материалов, что снижает его заметность", — сообщил Кнутов, добавив, что дрон использует электродвигатель и не излучает тепло в атмосферу, так что его не засечёт ПЗРК и не увидит прибор ночного видения.

А ранее российским "Ланцетом" восхитились в Польше. Журналисты портала Interia заметили один из феноменов беспилотника — способность почти останавливаться в полёте или чрезвычайно быстро менять направление, даже прямо перед выбранной целью.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Лариса Сафронова
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