Назван самый манёвренный российский беспилотник

По его словам, боевая часть беспилотника — пять килограммов, дальность полёта — 70 километров, он способен долго находиться в воздухе, благодаря чему уничтожает любую технику, попадающую в его объектив. Ни один танк, даже с самой современной динамической защитой, такую боевую часть не выдержит.

"У "Ланцета" есть два Х-образных крыла, пока больше нет ни одного летательного аппарата подобного типа. Это позволяет ему маневрировать таким образом, что на радиолокаторах он выглядит как птица, он даже на какую-то долю секунды может зависать в воздухе, что ни один беспилотник самолётного типа не умеет делать. Он состоит из композитных материалов, что снижает его заметность", — сообщил Кнутов, добавив, что дрон использует электродвигатель и не излучает тепло в атмосферу, так что его не засечёт ПЗРК и не увидит прибор ночного видения.