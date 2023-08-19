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19 августа, 03:28

Американский БТР не смог сбежать от российского "Ланцета" в зоне СВО

"Ланцет" уничтожил американский БТР Stryker на Запорожском направлении

Расчёт беспилотника российского армейского спецназа "Осман" уничтожил в зоне СВО американский колёсный бронетранспортёр Stryker прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет. Как сообщает РИА "Новости", это произошло на Запорожском направлении.

"Ланцет" поразил американский БТР Stryker на Запорожском направлении. Видео © t.me / rian_ru

На кадрах видно, как бронетранспортёр несётся на высокой скорости по просёлочной дороге, однако "Ланцет" догоняет его попадает точно в целью

Опубликовано видео с ракетным ударом по эшелону ВСУ с боеприпасами

Опубликовано видео с ракетным ударом по эшелону ВСУ с боеприпасами

Ранее Минобороны показало видео с убегающими от российского дрона украинскими военными. Это произошло перед тем, как "Ланцет" уничтожил радиолокационную станцию немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Никита Никонов
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