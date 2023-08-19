Американский БТР не смог сбежать от российского "Ланцета" в зоне СВО

Расчёт беспилотника российского армейского спецназа "Осман" уничтожил в зоне СВО американский колёсный бронетранспортёр Stryker прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Как сообщает РИА "Новости", это произошло на Запорожском направлении.

"Ланцет" поразил американский БТР Stryker на Запорожском направлении. Видео © t.me / rian_ru

На кадрах видно, как бронетранспортёр несётся на высокой скорости по просёлочной дороге, однако "Ланцет" догоняет его и попадает точно в цель.