Американский БТР не смог сбежать от российского "Ланцета" в зоне СВО
"Ланцет" уничтожил американский БТР Stryker на Запорожском направлении
Расчёт беспилотника российского армейского спецназа "Осман" уничтожил в зоне СВО американский колёсный бронетранспортёр Stryker прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Как сообщает РИА "Новости", это произошло на Запорожском направлении.
"Ланцет" поразил американский БТР Stryker на Запорожском направлении. Видео © t.me / rian_ru
На кадрах видно, как бронетранспортёр несётся на высокой скорости по просёлочной дороге, однако "Ланцет" догоняет его и попадает точно в цель.
Ранее Минобороны показало видео с убегающими от российского дрона украинскими военными. Это произошло перед тем, как "Ланцет" уничтожил радиолокационную станцию немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.
ТАСС / Марина Лысцева