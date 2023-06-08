Минобороны показало видео с убегающими от российского дрона украинскими военными
МО показало видео уничтожения РЛС из состава ЗРК IRIS-T дроном "Ланцет-3"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения дроном-камикадзе "Ланцет-3" радиолокационной станции немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. На них можно наблюдать убегающих от беспилотника украинских военных и момент поражения техники с последующим возгоранием.
Уничтожение ЗРК IRIS-T дроном-камикадзе "Ланцет-3". Видео © Минобороны России
"Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения техники и личного состава ВСУ российскими вертолётами Ка-52. Винтокрылые машины поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.