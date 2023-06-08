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8 июня, 06:23

Минобороны показало видео с убегающими от российского дрона украинскими военными

МО показало видео уничтожения РЛС из состава ЗРК IRIS-T дроном "Ланцет-3"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения дроном-камикадзе "Ланцет-3" радиолокационной станции немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. На них можно наблюдать убегающих от беспилотника украинских военных и момент поражения техники с последующим возгоранием.

Уничтожение ЗРК IRIS-T дроном-камикадзе "Ланцет-3". Видео © Минобороны России

"Расчётами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесён удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена", — говорится в опубликованном сообщении.

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения техники и личного состава ВСУ российскими вертолётами Ка-52. Винтокрылые машины поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.

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Минобороны России

Матвей Константинов
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