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Опубликовано 17 августа 2023, 11:20
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Опубликовано видео с ракетным ударом по эшелону ВСУ с боеприпасами

Минобороны показало видео уничтожения эшелона ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России показало видео уничтожения воинского эшелона с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Как ранее сообщили в оборонном ведомстве, удар был ракетным, он был во время разгрузки вагонов на станции Межевая.

Кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Как видно на этих кадрах, на станции стояло три вагона. Точный удар пришёлся на центральный, после чего прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Отметим, что о ракетной атаке по Днепропетровской области сообщалось утром 17 августа. В украинских телеграм-каналах распространялась информация о мощных взрывах.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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