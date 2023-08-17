Опубликовано видео с ракетным ударом по эшелону ВСУ с боеприпасами

Минобороны России показало видео уничтожения воинского эшелона с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Как ранее сообщили в оборонном ведомстве, удар был ракетным, он был во время разгрузки вагонов на станции Межевая.

Кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Как видно на этих кадрах, на станции стояло три вагона. Точный удар пришёлся на центральный, после чего прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Отметим, что о ракетной атаке по Днепропетровской области сообщалось утром 17 августа. В украинских телеграм-каналах распространялась информация о мощных взрывах.