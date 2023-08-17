Российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами
Минобороны: Ракетным ударом уничтожен воинский эшелон ВСУ с боеприпасами
Российские военные при помощи ракетного удара уничтожили воинский эшелон Вооружённых сил Украины. Он находился на станции Межевая Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — сообщили в оборонном ведомстве.
На том направлении противник потерял за сутки до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.
А ранее в Минобороны РФ сообщили, что при помощи реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников ВСУ. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк".
Минобороны РФ