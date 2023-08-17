Российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

Российские военные при помощи ракетного удара уничтожили воинский эшелон Вооружённых сил Украины. Он находился на станции Межевая Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — сообщили в оборонном ведомстве.

На том направлении противник потерял за сутки до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.