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Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 10:34
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Российские военные уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами

Минобороны: Ракетным ударом уничтожен воинский эшелон ВСУ с боеприпасами

Российские военные при помощи ракетного удара уничтожили воинский эшелон Вооружённых сил Украины. Он находился на станции Межевая Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — сообщили в оборонном ведомстве.

На том направлении противник потерял за сутки до 310 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20.

Нанесён ракетный удар по военному аэродрому на Западе Украины
Нанесён ракетный удар по военному аэродрому на Западе Украины

А ранее в Минобороны РФ сообщили, что при помощи реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников ВСУ. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк".

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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