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31 августа, 00:25

"Настоящий кошмар для ВСУ": В Польше пришли в восторг от российского "Ланцета"

Interia: Российские беспилотники "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для ВСУ

Российские беспилотники "Ланцет" стали "настоящим кошмаром" для украинских солдат. Об этом говорится в статье польского портала Interia.

В публикации сказано, что эти беспилотники являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале ВС РФ. Кроме того, авторы статьи утверждают, что экипажи украинской техники впадают в панику при виде "Ланцетов", а на просторах Международной паутины полно видеороликов, которые показывают, как хорошо российские беспилотники справляются с уничтожением западной техники.

"Они — настоящий кошмар для украинских солдат", — подчёркивает портал.

Также польские журналисты заметили один из феноменов беспилотника — способность почти останавливаться в полёте или чрезвычайно быстро менять направление полёта, даже прямо перед выбранной целью. Эксперты утверждают, что это стало возможным благодаря крыльям в форме буквы Х.

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Ранее Лайф писал, что российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии украинской армии на линии фронта. Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

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ТАСС / Андрей Любимов

Андрей Соловьёв
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