Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево
Минобороны РФ сообщило об уничтоженном украинском истребителе МиГ-29
На аэродроме в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.
"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево уничтожен истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.
Напомним, что за прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два штурмовика Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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