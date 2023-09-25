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Опубликовано 25 сентября 2023, 11:18
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Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме Долгинцево

Минобороны РФ сообщило об уничтоженном украинском истребителе МиГ-29

На аэродроме в Днепропетровской области в ходе специальной военной операции был уничтожен украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.

"Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево уничтожен истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.

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Напомним, что за прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два штурмовика Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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Марина Калегина
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