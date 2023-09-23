Российские истребители сбили четыре самолёта ВСУ

За прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два штурмовика Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

"В воздушных боях истребителями ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолёты: Су-24М, Миг-29 и два штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", — говорится в сообщении.

Украинский МиГ-29 уничтожен российским "Ланцетом" на аэродроме Долгинцево. Видео © t.me / Dnepro_Rub

Кроме того, российские ударные БПЛА поразили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Плюс ко всему беспилотники нанесли удар по двум радиолокационным станциям обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68, а также П-18 и ПРВ-16. Это произошло в районе Вольнянска Запорожской области и около села Новопетровка Херсонской области.

Средствами ПВО в течение недели ВС РФ уничтожили и подавили 257 украинских дронов. Всего же с начала проведения специальной военной операции уничтожено 477 самолётов, 249 вертолётов и 7067 беспилотных летательных аппаратов.