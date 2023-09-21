Рекордный урожай: Российские военные уничтожили 75 украинских дронов за сутки

Российские военные за сутки сбили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в четверг, 21 сентября, в Минобороны России. К слову, это самая большая цифра по сбитым дронам, которая называлась военным ведомством с начала специальной военной операции.

Самый большой "урожай" собрали в Запорожской области — там беспилотники уничтожались над населёнными пунктами Мирное, Токмак, Червоногорка и Пологи.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", — добавили в министерстве.