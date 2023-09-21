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Опубликовано 21 сентября 2023, 12:00
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Рекордный урожай: Российские военные уничтожили 75 украинских дронов за сутки

МО РФ заявило об уничтожении 75 украинских БПЛА за сутки — максимум с начала СВО

Российские военные за сутки сбили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили журналистам в четверг, 21 сентября, в Минобороны России. К слову, это самая большая цифра по сбитым дронам, которая называлась военным ведомством с начала специальной военной операции.

Самый большой "урожай" собрали в Запорожской области — там беспилотники уничтожались над населёнными пунктами Мирное, Токмак, Червоногорка и Пологи.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", — добавили в министерстве.

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Ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении отразили пять атак украинских подразделений за сутки. Противник потерял в этом районе свыше 300 военных, а ещё две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО "Ольха", а также самоходную артустановку Krab польского производства.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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