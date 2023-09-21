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21 сентября, 07:16

В Германии заявили о проблемах у ВСУ из-за лучшего дрона-камикадзе России

Обозреватель Bild Рёпке: Лучший российский дрон "Ланцет" доставит проблемы ВСУ

<p>Российский дрон "Ланцет". Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ZALA_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Army-2020-314.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nickel nitride</a></p>

Российский дрон "Ланцет". Обложка © Wikipedia / Nickel nitride

ВСУ столкнутся с проблемами из-за способности российского дрона "Ланцет" поражать цели на большом расстоянии, которая была продемонстрирована при атаке украинского истребителя МиГ-29 у Кривого Рога. Об этом заявил обозреватель Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (ранее Twitter).

"Плохая новость для Украины: лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — написал он.

Журналист добавил, что дрон "Ланцет" может преодолевать расстояние от 35 до 45 километров. Однако для атаки на украинский МиГ-29 беспилотник пролетел 80–90 километров.

"Стелят соломку": В Госдуме раскрыли причину паники на Западе из-за удара нового "Ланцета"

"Стелят соломку": В Госдуме раскрыли причину паники на Западе из-за удара нового "Ланцета"

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс назвал боевым дебютом "Ланцета" удар по украинскому МиГ-29 на аэродроме Долгинцево у Кривого Рога. По словам журналиста, эта атака — плохая новость для ВСУ, ведь это значит, что у ВС РФ появились новые дроны, способные бить дальше. Это требует от Киева базировать свои самолёты дальше от линии фронта.

Светлана Оперук
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