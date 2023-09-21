ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 07:16
3712

В Германии заявили о проблемах у ВСУ из-за лучшего дрона-камикадзе России

Обозреватель Bild Рёпке: Лучший российский дрон "Ланцет" доставит проблемы ВСУ

Российский дрон "Ланцет". Обложка © Wikipedia / Nickel nitride

Российский дрон "Ланцет". Обложка © Wikipedia / Nickel nitride

ВСУ столкнутся с проблемами из-за способности российского дрона "Ланцет" поражать цели на большом расстоянии, которая была продемонстрирована при атаке украинского истребителя МиГ-29 у Кривого Рога. Об этом заявил обозреватель Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (ранее Twitter).

"Плохая новость для Украины: лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — написал он.

Журналист добавил, что дрон "Ланцет" может преодолевать расстояние от 35 до 45 километров. Однако для атаки на украинский МиГ-29 беспилотник пролетел 80–90 километров.

В Госдуме раскрыли причину паники на Западе из-за удара нового "Ланцета"
В Госдуме раскрыли причину паники на Западе из-за удара нового "Ланцета"

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс назвал боевым дебютом "Ланцета" удар по украинскому МиГу-29 на аэродроме Долгинцево у Кривого Рога. По словам журналиста, эта атака — плохая новость для ВСУ, ведь это значит, что у ВС РФ появились новые дроны, способные бить дальше. Это требует от Киева базировать свои самолёты дальше от линии фронта.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar