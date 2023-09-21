В Германии заявили о проблемах у ВСУ из-за лучшего дрона-камикадзе России

ВСУ столкнутся с проблемами из-за способности российского дрона "Ланцет" поражать цели на большом расстоянии, которая была продемонстрирована при атаке украинского истребителя МиГ-29 у Кривого Рога. Об этом заявил обозреватель Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (ранее Twitter).

"Плохая новость для Украины: лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — написал он.

Журналист добавил, что дрон "Ланцет" может преодолевать расстояние от 35 до 45 километров. Однако для атаки на украинский МиГ-29 беспилотник пролетел 80–90 километров.