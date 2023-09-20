Беспрепятственный удар нового российского дрона-камикадзе "Ланцет" по украинскому МиГ-29 и публикация на эту тему в Forbes опровергает заявления западных СМИ о якобы поставляемом Киеву "суперсовременном" вооружении. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Удар российского дрона-камикадзе по МиГ-29 ВСУ. Видео © Telegram / "Днепровский Рубеж"

"Где "огромная" помощь Коллективного Запада киевскому режиму, о которой в красках рассказывается при каждом удобном случае? Ведь, если верить западной пропаганде, оружие, идущее на Украину, не идёт ни в какое сравнение с российским. Или вашингтонские кукловоды всё-таки поняли, что победа России неизбежна, и махнули рукой на своих "подопечных"?" — поинтересовался он.

Парламентарий считает, что увиденное демонстрирует выполнение одной из целей СВО — демилитаризации Украины. И, судя по происходящему, процесс имеет успех и ВСУ терпят нескончаемое поражение.

Хамитов уверен, что и остальные цели спецоперации будут выполнены. Понимая это, отметил он, дальновидные американские эксперты и политики стремятся заранее "подстелить соломку" и "хоть чуть-чуть отрезвить манипуляторов из Белого дома".