Ударные дроны накрыли штурмовую группу ВСУ в Запорожской области между сёлами Работино и Вербовое. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между сёлами Работино и Вербовое", — сказал он в беседе с РИА "Новости"

В результате Вооружённые силы Украины понесли большие потери, поэтому им пришлось отступить.