ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2023, 08:05
4139

Рогов сообщил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе села Работино

Рогов: Ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ в районе села Работино

Ударные дроны накрыли штурмовую группу ВСУ в Запорожской области между сёлами Работино и Вербовое. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между сёлами Работино и Вербовое", — сказал он в беседе с РИА "Новости"

В результате Вооружённые силы Украины понесли большие потери, поэтому им пришлось отступить.

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ 16 сентября обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Ещё на тот момент число ликвидированных украинских военных исчислялось десятками. Владимир Рогов заявил, что населённый пункт превращается для противника во "второй Артёмовск". Здесь украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar