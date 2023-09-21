Рогов сообщил об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе села Работино
Рогов: Ударные дроны ВС РФ накрыли штурмовую группу ВСУ в районе села Работино
Ударные дроны накрыли штурмовую группу ВСУ в Запорожской области между сёлами Работино и Вербовое. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на Ореховском направлении между сёлами Работино и Вербовое", — сказал он в беседе с РИА "Новости"
В результате Вооружённые силы Украины понесли большие потери, поэтому им пришлось отступить.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ 16 сентября обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Ещё на тот момент число ликвидированных украинских военных исчислялось десятками. Владимир Рогов заявил, что населённый пункт превращается для противника во "второй Артёмовск". Здесь украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения.
ТАСС / Андрей Рубцов