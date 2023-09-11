Рогов: Село Работино превращается для ВСУ "во второй Артёмовск"

Село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во "второй Артёмовск". В этом районе украинская армия теряет наиболее подготовленные подразделения, заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На смену "бахмутской мясорубке" пришла "работинская". Наступали — веселились, проиграли — прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на Ореховском направлении Запорожского фронта", — приводит его слова РИА "Новости".

Как указал Рогов, Работино стало "местом утилизации" всех наиболее боеспособных подразделений ВСУ. Он также добавил, что в настоящее время основные бои в Запорожской области проходят на линии Работино – Вербовое. Там российскими войсками пресекаются все попытки украинских солдат прорваться. По словам Рогова, ВС РФ удерживают свои позиции, бои за Работино продолжаются. Только за минувшую неделю ВСУ свыше 40 раз предпринимали попытки прорыва обороны на этом участке.