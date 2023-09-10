ВСУ потеряли до 80 военных в шести провальных атаках на Запорожском направлении
Минобороны сообщило о шести сорванных атаках ВСУ в районе села Работино
Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ на Запорожском направлении в районе села Работино. В результате, как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, противник потерял до 80 бойцов.
"На Запорожском направлении <…> за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — информирует оборонное ведомство.
Среди других потерь противника на этом направлении — две боевые бронированные машины, два пикапа, шесть артиллерийских орудий, а также шведская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur. Кроме того, в районах Трудового и Риздвянки нашим бойцам удалось разгромить два склада боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ поразила живую силу ВСУ в восьми населённых пунктах ДНР. Кроме этого, российские силы ликвидировали склад боеприпасов и пункты временной дислокации двух бригад противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ/