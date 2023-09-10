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Опубликовано 10 сентября 2023, 10:51
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В Минобороны назвали число десантников ВСУ, уничтоженных на катерах у Змеиного

МО: На уничтоженных у Змеиного катерах Willard находилось до 36 десантников ВСУ

До 36 десантников Вооружённых сил Украины (ВСУ) находилось на катерах американского производства Willard Sea Force, которые в ночь на 10 сентября уничтожили российские военные в акватории Чёрного моря возле острова Змеиный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", — говорится в сообщении министерства.

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Напомним, сегодня утром МО сообщило об уничтожении трёх катеров с десантом ВСУ у острова Змеиный. Противник на судне американского производства Willard Sea Force следовал в направлении Крыма.

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Willard Sea Force

Евгения Колесникова
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