В Минобороны назвали число десантников ВСУ, уничтоженных на катерах у Змеиного

До 36 десантников Вооружённых сил Украины (ВСУ) находилось на катерах американского производства Willard Sea Force, которые в ночь на 10 сентября уничтожили российские военные в акватории Чёрного моря возле острова Змеиный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих", — говорится в сообщении министерства.