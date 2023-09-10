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Регион
Опубликовано 10 сентября 2023, 03:36
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Российская армия уничтожила силы ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР

Минобороны: Авиация ВС РФ поразила живую силу ВСУ в восьми населённых пунктах ДНР

Благодаря усилиям штурмовой и армейской авиации группировки войск "Юг" была поражена живая сила ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра Георгия Минесашвили.

Так, живая сила противника была поражена в Спорном, Весёлом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском и Красногоровке. Кроме этого, российские силы ликвидировали склад боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад противника.

"Также уничтожена радиолокационная станция П-18 в районах населённых пунктов Выемка, Северск, Никаноровка", — рассказал Минесашвили.

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Ранее Минесашвили сообщил, что экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" произвели точный залп по скоплению украинских боевиков в районе Артёмовска. Помощь в уничтожении ВСУ наземным силам оказала и штурмовая авиация. Удары были нанесены по местам концентрации украинских солдат и техники на Авдеевском, Артёмовском и Марьинском направлениях.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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