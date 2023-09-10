Российская армия уничтожила силы ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР

Благодаря усилиям штурмовой и армейской авиации группировки войск "Юг" была поражена живая сила ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра Георгия Минесашвили.

Так, живая сила противника была поражена в Спорном, Весёлом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском и Красногоровке. Кроме этого, российские силы ликвидировали склад боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад противника.

"Также уничтожена радиолокационная станция П-18 в районах населённых пунктов Выемка, Северск, Никаноровка", — рассказал Минесашвили.