Российская армия уничтожила силы ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР
Минобороны: Авиация ВС РФ поразила живую силу ВСУ в восьми населённых пунктах ДНР
Благодаря усилиям штурмовой и армейской авиации группировки войск "Юг" была поражена живая сила ВСУ в районах восьми населённых пунктов ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра Георгия Минесашвили.
Так, живая сила противника была поражена в Спорном, Весёлом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском и Красногоровке. Кроме этого, российские силы ликвидировали склад боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад противника.
"Также уничтожена радиолокационная станция П-18 в районах населённых пунктов Выемка, Северск, Никаноровка", — рассказал Минесашвили.
Ранее Минесашвили сообщил, что экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" произвели точный залп по скоплению украинских боевиков в районе Артёмовска. Помощь в уничтожении ВСУ наземным силам оказала и штурмовая авиация. Удары были нанесены по местам концентрации украинских солдат и техники на Авдеевском, Артёмовском и Марьинском направлениях.
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