Расчёты артиллерийских установок группировки "Юг" нанесли удар по складам Вооружённых сил Украины под Славянском. В результате точного попадания были уничтожены запасы зенитных ракет С-200, которые Киев переделывает для атаки наземных объектов.

По словам начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили, также целями российских бойцов стали четыре польские САУ Krab и места скопления живой силы противника из состава 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — уточнил Минесашвили в беседе с РИА "Новости".