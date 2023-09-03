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Регион
Опубликовано 3 сентября 2023, 03:11
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Российские артиллеристы накрыли склады ВСУ с ракетами С-200 под Славянском

Расчёты артиллерийских установок группировки "Юг" нанесли удар по складам Вооружённых сил Украины под Славянском. В результате точного попадания были уничтожены запасы зенитных ракет С-200, которые Киев переделывает для атаки наземных объектов.

По словам начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили, также целями российских бойцов стали четыре польские САУ Krab и места скопления живой силы противника из состава 4-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — уточнил Минесашвили в беседе с РИА "Новости".

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В ответ украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Донбасса кассетными снарядами. Один из таких боеприпасов был выпущен 2 сентября по Донецку. Его суббоеприпас пробил дыру в стене жилого дома.

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VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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