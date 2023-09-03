Российская ТОС "Солнцепёк" поразила живую силу ВСУ в районе Артёмовска

Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" произвели точный залп по скоплению украинских боевиков в районе Артёмовска. О работе ВС РФ на этом направлении рассказал руководитель пресс-центра группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили.

"Нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка", — уточнил офицер в интервью РИА "Новости".

Помощь в уничтожении боевиков наземным силам оказала и штурмовая авиация. Удары были нанесены по местам концентрации украинских солдат и техники на Авдеевском, Артёмовском и Марьинском направлениях, подытожил Минесашвили.