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Опубликовано 3 сентября 2023, 03:48
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Российская ТОС "Солнцепёк" поразила живую силу ВСУ в районе Артёмовска

Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" произвели точный залп по скоплению украинских боевиков в районе Артёмовска. О работе ВС РФ на этом направлении рассказал руководитель пресс-центра группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили.

"Нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка", — уточнил офицер в интервью РИА "Новости".

Помощь в уничтожении боевиков наземным силам оказала и штурмовая авиация. Удары были нанесены по местам концентрации украинских солдат и техники на Авдеевском, Артёмовском и Марьинском направлениях, подытожил Минесашвили.

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В рамках контрнаступления ВСУ продолжают предпринимать самоубийственные попытки прорвать оборону российских войск на всех направлениях. Только за последние дни подразделения ВС РФ отразили пять атак под Артёмовском и три — под Марьинкой.

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VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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