Российские военнослужащие отбили пять атак штурмовых отрядов ВСУ в районе Артёмовска и три у Марьинки. Украинская армия лишилась более 250 бойцов и боевой машины ЗРК "Стрела-10". О ситуации на Донецком направлении рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией... уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих", — сообщили в министерстве.

Под Артёмовском позиции Российской армии пытались атаковать 129-я и 241-я бригады территориальной обороны Украины, а под Марьинкой — 109-я бригада территориальной обороны и 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

Помимо существенных потерь в личном составе, ВСУ на этих направлениях лишились танка, БМП, четырёх бронированных автомобилей и двух обычных, боевой машины ЗРК "Стрела-10", двух польских САУ Krab, двух гаубиц Д-20, одной Д-30 и американского орудия М119.